Житель Львівщини помер від переохолодження, ще 2 людей шпиталізовані – ОДА

За минулу добу один житель Львівської області помер від переохолодження, ще двоє – шпиталізовані, повідомляє департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«13 лютого близько 11:48 у реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ, у тяжкому стані поступив мешканець міста Золочів 1951 року народження з діагнозом: «загальне переохолодження, обмороження верхніх і нижніх кінцівок». У подальшому потерпілий помер в реанімаційному відділенні Золочівської ЦРЛ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними департаменту, 13 лютого в Новояричівську лікарню шпиталізували жителів села Великосілки (Новояричівська ТГ, Львівський район): чоловіка 1993 року народження з діагнозом: «обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня» і чоловіка 1962 року народження з діагнозом: «обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня».

Українські та західні синоптики попереджають, що впродовж наступного тижня в Україні переважатиме морозна погода, а дещо тепліше (проте все одно з мінусовими температурами) стане лише на наступні вихідні.