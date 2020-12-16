Жителі Криму можуть отримати онлайн-консультації в лікарів Херсонщини – представництво президента в АРК

Громадяни України, які проживають в анексованому Криму, мають можливість отримати онлайн-консультації у лікарів Херсонської області, повідомило Представництво президента в Автономній республіці Крим.

Згідно з повідомленням, кримчани можуть підписати декларацію з сімейним лікарем дистанційно і мати щоденний доступ до консультацій онлайн.

«Для цього не обов’язково перетинати адміністративний кордон і відвідувати лікарню в Херсонській області для підписання паперової декларації. Досить підписати її в онлайн-режимі, просто зателефонувавши і отримавши контакти вашого сімейного лікаря. На даний момент така послуга доступна тільки в Херсонській області, але органи влади працюють над системним вирішенням питання доступу до онлайн-послуг наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в заяві.

Читайте також: Росія хоче посадити проукраїнського активіста з Криму Приходька на 11 років за ґрати – адвокат

Представництво оприлюднило номер гарячої лінії для кримчан в Херсонській обласній державній адміністрації з питань медичних послуг, за яким можна отримати консультацію і контактні дані сімейного лікаря.

Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше стверджував, що українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адміністративному кордоні з Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції і дефіцитом ліків на окупованому півострові.

Після цього перший віцеспікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що Криму і його жителям «не потрібна» допомога Києва в боротьбі з коронавірусною інфекцією.