Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
16 грудня 2020, Київ 20:01
Новини | Політика

Жителі Криму можуть отримати онлайн-консультації в лікарів Херсонщини – представництво президента в АРК

Для того, щоб підписати декларацію і отримати доступ до онлайн-консультацій, необов’язково перетинати адмінкордон, повідомляють у представництві президента в Автономній республіц Крим

Громадяни України, які проживають в анексованому Криму, мають можливість отримати онлайн-консультації у лікарів Херсонської області, повідомило Представництво президента в Автономній республіці Крим.

Згідно з повідомленням, кримчани можуть підписати декларацію з сімейним лікарем дистанційно і мати щоденний доступ до консультацій онлайн.

«Для цього не обов’язково перетинати адміністративний кордон і відвідувати лікарню в Херсонській області для підписання паперової декларації. Досить підписати її в онлайн-режимі, просто зателефонувавши і отримавши контакти вашого сімейного лікаря. На даний момент така послуга доступна тільки в Херсонській області, але органи влади працюють над системним вирішенням питання доступу до онлайн-послуг наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в заяві.

Читайте також: Росія хоче посадити проукраїнського активіста з Криму Приходька на 11 років за ґрати – адвокат

Представництво оприлюднило номер гарячої лінії для кримчан в Херсонській обласній державній адміністрації з питань медичних послуг, за яким можна отримати консультацію і контактні дані сімейного лікаря.

Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше стверджував, що українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адміністративному кордоні з Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції і дефіцитом ліків на окупованому півострові.

Після цього перший віцеспікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що Криму і його жителям «не потрібна» допомога Києва в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG