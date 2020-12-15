Залишки води у водосховищах: окупаційна влада Криму оприлюднила дані

Підконтрольне Кремлю Міністерство житлово-комунального господарства Криму опублікувало дані про рівень наповнення водосховищ півострова.

Так, згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше п'ять водосховищ півострова близькі до позначки – «мертвий об'єм».

У Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водойм запровадили найжорсткіший режим обмежень подачі води.​

У серпні 2020 року повідомлялося, що Міністерству житлово-комунального господарства Криму виділили 200 мільйонів рублів на скорочення втрат води в розподільних мережах.

Із 27 листопада в Ялті заповадили нічне обмеження водопостачання.

Пізніше окупаційна влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води у Загірському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті та селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

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