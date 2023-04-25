Житомирська ОВА повідомляє про слідчі дії НАБУ

Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації – про це ОВА повідомила 25 квітня.
«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА», – заявила адміністрація в своєму телеграмі.
ОВА додає, що «максимально співпрацює» з Бюро і надає потрібні документи та інформацію.
Саме НАБУ наразі не робило публічних заяв про слідчі дії та їх причини.
На початку квітня про обшуки НАБУ повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
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