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Житомирська ОВА повідомляє про слідчі дії НАБУ

Саме НАБУ наразі не робило публічних заяв про слідчі дії та їх причини

Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації – про це ОВА повідомила 25 квітня.

«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА», – заявила адміністрація в своєму телеграмі.

ОВА додає, що «максимально співпрацює» з Бюро і надає потрібні документи та інформацію.

Саме НАБУ наразі не робило публічних заяв про слідчі дії та їх причини.

На початку квітня про обшуки НАБУ повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

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