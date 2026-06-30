У Зімбабве заарештували чоловіка за звинуваченням у вербуванні до російської армії

Контртерористична поліція Зімбабве заявила про арешт та звинувачення чоловіка у вербуванні п'яти осіб для вступу до російської армії.



36-річного підозрюваного заарештували під час супроводу одного новобранця до автобусного вокзалу в Хараре для подорожі через Південну Африку до Росії, пише AFP з посиланням на судові документи.



Поліція повідомила, що у нього знайшли російські електронні візи та підтвердження бронювання готелів для новобранців, які «будуть змушені воювати у збройному конфлікті» між Росією та Україною.



Громадянин Росії, якого ідентифікують лише як «Роман», який нібито є його спільником, залишається на волі, повідомила поліція.

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Низка розслідувань викрили, як Росія заманювала чоловіків з африканських країн обіцянками добре оплачуваної роботи, лише для того, щоб змусити їх воювати на українському фронті.



В середині лютого проєкт All Eyes on Wagner опублікував імена понад 1400 африканців, яких, за його даними, Москва завербувала між січнем 2023 року та вереснем 2025 року для участі в боях в Україні, понад 300 з них загинули.

Україна у лютому заявила, що ідентифікувала понад 1780 громадян з 36 африканських країн, які воюють у лавах Росії.



У березні Зімбабве заявило, що 15 її громадян загинули на «іноземних полях битв», не уточнюючи, де і за чий бік.

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Bloomberg 2024 року стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада погрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.



