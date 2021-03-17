В Україні торік зареєстрували 178 злочинів з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості – ОГП

В Україні у 2020 році зареєстрували 178 злочинів, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, у 2021 році зареєстрували 20 злочинів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

В Офісі генпрокурора додали, що у 2020 році до суду скерували шість кримінальних проваджень за фактом злочинів, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. За січень-лютий 2021 року на розгляд суду скерували два таких провадження.

Стаття 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» передбачає мінімальне покарання – штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, максимальне покарання – вісім років позбавлення волі.