Рада у першому читанні підтримала перейменування Дня захисника України

Верховна Рада України 19 травня у першому читанні підтримала перейменування Дня захисника України на День захисників України. Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат.

Законопроєкт ініціювала депутатка від «Слуги народу» Марина Бардіна.

«На наше глибоке переконання, нинішня назва свята «День захисника України» не повністю передає його суть та зміст. Адже поруч із чоловіками-захисниками Україну боронили також і жінки-захисниці», – зазначила вона у пояснювальній записці.

Бардіна навела дані Міністерства оборони України, відповідно з якими у ЗСУ служать понад 27 тисяч жінок-військових, з них 949 – старші офіцери. Статус учасника бойових дій за службу під АТО та ООС на Донбасі отримали 9916 жінок-військових. 166 військовослужбовиць у період з 2014 року візначили державними нагородами.

«Прийняття цього Закону сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків — захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята», – мовиться у пояснювальній записці.

Свято День захисника України було започатковане п’ятим президентом Петром Порошенком у 2014 році. Його відзначають щорічно 14 жовтня.