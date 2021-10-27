Першою в голосуванні серед «знакових книжок» Незалежності стала «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані 

Всеукраїнська акція до 30-річчя Незалежності України «30 знакових книжок нашої Незалежності», яка тривала з 15 вересня до 15 жовтня, підбила свої підсумки, повідомив сайт «Українського інституту книги».

«Найбільше голосів набрали книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» (Vivat, 2019) – 9535, «Триста поезій» та «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко («А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2012 і 2010) – 8233 та 8086 голосів, відповідно. Наступні в списку – «Чорний ворон» Василя Шкляра («Клуб сімейного дозвілля», 2009) – 6732 голосів; «Абетка» Івана Малковича («А-ба-ба-га-ла-ма-га», 1999) – 6343 голосів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом акція зібрала 267 815 голосів, які віддали 34 797 українців.

Отже, у список «30 знакових книжок нашої Незалежності» увійшли: «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР», Вахтанг Кіпіані; «Триста поезій», Ліна Костенко; «Записки українського самашедшого», Ліна Костенко; «Чорний ворон», Василь Шкляр; «Абетка», Іван Малкович; «Україна: Історія», Орест Субтельний; «Солодка Даруся», Марія Матіос; «Ворошиловград», Сергій Жадан; «Століття Якова», Володимир Лис; «Ukrainer. Країна з середини», Богдан Логвиненко; «Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана»; «Польові дослідження українського сексу», Оксана Забужко; «Повне зібрання творів Василя Стуса в 6 томах»; «Інтернат», Сергій Жадан; «Зібрання творів Лесі Українки у 14 томах»; «Україна. Історія з грифом «Секретно», Володимир В’ятрович; «Доця», Тамара Горіха Зерня; «Повне зібрання творів Тараса Шевченка»; «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій», Оксана Забужко; «Фелікс Австрія», Софія Андрухович; «Танго смерті», Юрій Винничук; «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму», Лесь Подерв’янський; «Іловайськ», Євген Положій; «Літопис», Самійло Величко; «Брама Європи», Сергій Плохій; «Село не люди», Люко Дашвар; «Українки в Гулагу. Вижити значить перемогти», Оксана Кісь; «Червоний», Андрій Кокотюха; «Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття», Ярослав Грицак; «Московіада», Юрій Андрухович.

Список зі 100 найменувань «знакових книжок нашої Незалежності» сформували експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі, історики літератури. У список потрапили ті видання, що викликали суспільний резонанс, сприяли розумінню історії України, створювали національну ідентичність, об’єднували всю Україну та формували імідж країни за кордоном завдяки високій якості та актуальності. Особливістю списку стало те, що до нього увійшли художні, науково-популярні та дитячі видання.

Проєкт про 30 знакових книжок часів Незалежності Мінкультури запустило спільно з Українським інститутом книги з нагоди 30-річчя Незалежності України.