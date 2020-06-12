Учасникам ЗНО не робитимуть експрес-тести на коронавірус – УЦОЯО

Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з підвищеною температурою не проводитимуть експрес-тести на коронавірус у пунктах тестування, повідомив 12 червня в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

«Забезпечити таку кількість пунктів тестування, які зможуть здійснити правильне експрес-тестування, наразі неможливо», – сказав Бойко на брифінгу про умови проведення ЗНО в 2020 році.

За його словами, у відомстві розуміють, що в дітей може бути температура, не пов'язана з коронавірусом. Бойко порадив у такому випадку взяти довідку в сімейного лікаря, яка б підтверджувала факт наявності субфебрильної температури.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні стартує 25 червня і триватиме до 17 липня, додаткова – з 24 липня до 10 серпня. Пробне тестування має відбутися 15-17 червня.