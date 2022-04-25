Родичі зниклих безвісти можуть отримати пенсію по втраті годувальника – Мінсоцполітики

Родичі людей, зниклих безвісти, можуть отримати пенсію по втраті годувальника, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«У членів сім’ї таких осіб право на отримання пенсії виникає через один місяць із дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань... Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа, зникла безвісти, зберігає цей правовий статус», – зазначають у Мінсоцполітики.

У відомстві пояснюють, що право на отримання такої пенсії мають:

діти такої особи віком до 18 років.

діти такої особи, від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.

діти такої особи, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.

чоловік або дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

чоловік або дружина, а в разі їх відсутності - один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

«Батьки і чоловік або дружина особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування», – додають у Мінсоцполітики.

Для того, щоб оформити пенсію по втраті годувальника, потрібно подати заяву про розшук особи, зниклої безвісти, до територіального органу Національної поліції України або за номером гарячої лінії Національної поліції 089 420 18 67.

Окрім родича такої особи, це може робити представник військового формування, орган держвлади, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян або будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення людини.

«Для призначення пенсії по втраті годувальника необхідно звернутися в установленому порядку у будь-яке відділення до органів Пенсійного фонду або через веб-портал Пенсійного фонду України», – додають у Мінсоцполітики.

Станом ан 18 квітня Нацполіція розслідувала майже 900 кримінальних справ щодо зниклих під час війни українців на територіях, які перебували чи все ще перебувають під російською окупацією.