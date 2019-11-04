Сполучені Штати вітають завершення відведення сил у Золотому – посольство

Сполучені Штати Америки вітають завершення процесу відведення сил і засобів у Золотому на Луганщині.

«Ми вітаємо завершення відведення сил і засобів у Золотому і високо оцінюємо зусилля президента [України Володимира] Зеленського та його команди із розв’язання конфлікту на сході України, які відновлюють суверенітет та територіальну цілісність України», – заявили в посольстві.

У дипломатичного представництві закликали Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести всі свої сили зі сходу України.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.

8 листопада має розпочатися процес розведення сил у районі Петрівського Донецької області.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.