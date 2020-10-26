Міська влада Запоріжжя дозволила «Зорі» проводити матчі ЛЄ у присутності вболівальників

Запорізький міськвиконком дозволив футбольному клубу «Зоря» проводити домашні матчі Ліги Європи у присутності вболівальників.

У документі вказано, що влада розробила план перекриття доріг у день ігор на «Славутич-Арені», а також доручила забезпечити безпеку вболівальників, і надання їм термінової медичної допомоги за потреби.

Перший домашній матч «Зоря» проведе вдома 29 жовтня проти португальської «Браги». На сайті українського клубу сьогодні повідомили про старт продажу квитків на матч.

У «Зорі» зазначили, що МОЗ України дозволило заповнити стадіон на 15 відсотків.

У першому матчі групового турніру Ліги Європи «Зоря» поступилася на виїзді англійському «Лестеру» з рахунком 3:0.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Запорізькій області станом на 26 жовтня підтвердили 8 132 випадки інфікування коронавірусом, 160 – протягом минулої доби. Померли 97 людей, одужали 1 867.