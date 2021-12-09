«Зоря» нічиєю завершила участь у Лізі конференцій УЄФА

Луганська «Зоря» внічию завершила свій останній поєдинок у цьогорічному розіграші Ліги конференцій УЄФА. У Запоріжжі команда Віктора Скрипника зіграла внічию з норвезьким клубом «Буде-Ґлімт» – 1:1.

Українська команда відкрила рахунок на 18-й хвилині – зі штрафного відзначився Єгор Назарина. По перерві гості відновили рівновагу – автоголом відзначився ветеран «Зорі» Віталій Вернидуб.

В іншому матчі групи С італійська «Рома» в Софії переграла болгарський ЦСКА – 3:2.

«Рома» стала в цьому квартеті першою з 13 очками, «Буде-Ґлімт» фінішував другим (12 балів), «Зоря» третя – 7 очок, ЦСКА останній – 1 очко. На цьому для луганської команди євросезон завершився.