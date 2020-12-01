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01 грудня 2020, Київ 11:25
Новини | Економіка

В Україні з 1 грудня зріс прожитковий мінімум

В Україні з вівторка, 1 грудня, на 71 гривню зріс прожитковий мінімум і тепер він становитиме 2189 гривень. Це передбачено статтею 7 закону про державний бюджет на 2020 рік.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум складатиме:

  • для дітей віком до 6 років – 1921 гривня;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 2395 гривень;
  • для працездатних осіб – 2270 гривень;
  • для осіб, які втратили працездатність – 1769 гривень.

Це третє підвищення цього року. У січні прожитковий мінімум було встановлено у 2 027 гривень, а з 1 липня він складав 2 118.

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