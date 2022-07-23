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ЗСУ завдали втрат російським військам при спробі штурму біля Верхньокам’янського – Генштаб

Українські військові із реактивною системою залпового вогню «Град» поблизу Бахмута, червень 2022 року

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на Донеччині на Краматорському та Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 23 липня.

За повідомленням, російські війська продовжують обстріли населених пунктів України на різних напрямках.

«Штурмовими діями з різних напрямків (російські війська – ред.) намагалися покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського (Бахмутський район – ред.). Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли», – заявляє командування.

За зведенням, російські війська намагаються створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Також фіксувалася ще одна спроба штурмувати територію Вуглегірської теплоелектростанції з різних напрямків – «знову безуспішно і з втратами».

«Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського. Виявлені та знешкоджені», – звітує штаб.

За даними українського командування, в російських підрозділах «все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню».

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