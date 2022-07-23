ЗСУ завдали втрат російським військам при спробі штурму біля Верхньокам’янського – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на Донеччині на Краматорському та Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 23 липня.

За повідомленням, російські війська продовжують обстріли населених пунктів України на різних напрямках.

«Штурмовими діями з різних напрямків (російські війська – ред.) намагалися покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського (Бахмутський район – ред.). Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли», – заявляє командування.

За зведенням, російські війська намагаються створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Також фіксувалася ще одна спроба штурмувати територію Вуглегірської теплоелектростанції з різних напрямків – «знову безуспішно і з втратами».

«Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського. Виявлені та знешкоджені», – звітує штаб.

За даними українського командування, в російських підрозділах «все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню».