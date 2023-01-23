Штурмовики, вертоліт, ракети. У ЗСУ повідомили про знищення 6 російських цілей

Українські військові 23 січня знищили шість російських повітряних цілей, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«На східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія станом на ранок 23 січня втратила у війні проти України близько 121 480 своїх військових. За цими даними, РФ також втратила 287 літаків, 277 гелікоптерів, 1894 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 749 крилатих ракет.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих і інших втрат. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.