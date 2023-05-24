Резніков назвав «змістовною» зустріч з міністром оборони Британії

Міністр оборони Олексій Резніков назвав «змістовною» зустріч зі своїм британським колегою Беном Воллесом.



«Я був радий приймати мого чудового друга Бена Воллеса в Києві. У нас була дуже змістовна дискусія, зосереджена на пріоритетах підвищення обороноздатності України, зокрема щодо забезпечення далекобійної зброї, такої як Storm Shadow», – написав він у твіттері.



За його словами, також під час зустрічі обговорювалися перспективи вступу України до НАТО та «формулу миру президента Зеленського».



Раніше стало відомо про неанонсований візит міністра оборони Британії Бена Воллеса до Києва. Британська сторона наразі про результати цієї зустрічі не повідомляє.

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет «Storm Shadow», що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.