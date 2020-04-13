Протягом доби бойовики тричі обстріляли позиції ООС – штаб

Російські гібридні війська тричі обстрілювали позиції Операції об’єднаних сил протягом доби 12 квітня, повідомляє штаб ООС. Внаслідок цього український військовий загинув, ще один був поранений.

Зафіксовані обстріли велися поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське з ручних протитнакових гранатометів і кулеметів великого калібру.

Читайте також: Чи зменшило розведення обстріли, як каже президент Зеленський?​

«Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів», – йдеться в зведенні.

З початку доби обстрілів з боку незаконних збройних угруповань не зафіксовано.

Бойовики незаконних збройних угруповань наразі не заявляли про обстріли протягом доби 12 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.