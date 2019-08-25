На День Незалежності позиції українських військових на Донбасі обстріляли 5 разів – штаб

Протягом доби 24 серпня штаб Операції об’єднаних сил зафіксував 5 обстрілів українських позицій. Втрат за добу немає, йдеться у зведенні станом на сьому ранку сьогодні.

За даними штабу, обстрілів зазнали позиції поблизу Мар’їнки, Павлополя, Водяного та Новолуганського Донецької області.

Угруповання «ДНР» наразі ранкових зведень не публікувало. Натомість представники угруповання «ЛНР» заявили про один обстріл їхніх позицій за минулу добу.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.