10 обстрілів, без втрат – в штабі розповіли про ситуацію на фронті за добу

Підконтрольні Росії збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 25 квітня.

За даними штабу, при цьому бойовики в тому числі використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

«Окупанти застосовували міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога», – йдеться в заяві.

Зокрема обстрілів зазнали позиції Збройних сил України в районі Авдіївки, Павлополя, Широкиного, Старогнатівки та Опитного.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації зі 120-міліметрових мінометів обстріляли наші позиції поблизу Новоолександрівки та Попасної, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим», – йдеться в зведенні.

За заявою штабу, внаслідок обстрілів протягом доби ніхто з українських військових не постраждав.

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Незаконні збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР», своєю чергою, звинувачують ЗСУ в обстрілах окупованих ними територій 25 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.