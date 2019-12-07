Бойовики на Донбасі стріляли 5 разів за добу – штаб

Бойовики незаконних збройних угруповань п’ять разів порушили режим припинення вогню протягом доби 7 грудня повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

В тому числі йдеться про застосування заборонених Мінськими домовленостями видів зброї.

«Два обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами, зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Майорська – з мінометів калібру 82 міліметри», – йдеться в зведенні.

Також бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових в зоні оперативно-тактичного угруповання «Схід»: поблизу Новоселівки Другої, Широкиного та Павлополяю

За даними штабу, внаслідок обстрілів українські військові не постраждали.

Бойовики збройних угруповань, своєю чергою, заявляли про обстріл окупованої території з боку ЗСУ.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.