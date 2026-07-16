Верховна Рада звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та міжнародних спортивних федерацій щодо продовження відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях до повного припинення російської агресії проти України.

За відповідну постанову №15391 проголосували 245 народних депутатів.

Депутати закликали МОК «скасувати рішення про відновлення прав олімпійського комітету Росії та продовжити його відсторонення до повного припинення збройної агресії РФ проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення виконання норм міжнародного права», а також не допускати спортсменів, спортивні делегації, офіційних осіб і спортивні організації РФ та Білорусі до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних заходах.



Окремо Верховна Рада Уї звернулася до міжнародних спортивних федерацій із закликом зберегти чинні обмеження щодо недопуску спортсменів, які підтримують російську агресію або представляють силові структури держави-агресора, не визнавати результати змагань, проведених на тимчасово окупованих територіях України, а також не проводити міжнародні спортивні заходи на території РФ і Білорусі до повного відновлення міжнародного правопорядку.

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7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, а також скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів та команд, в тому числі вимогу виступати в нейтральному статусі.

Після цього деякі спортивні організації стали скасовувати свої обмеження щодо російських спортсменів. Інші спортивні федерації поки що їх зберігають. Багато країн Європи виступають проти участі російських спортсменів – у зв’язку зі вторгненням в Україну. Частина інших країн не заперечує повернення російських атлетів.



