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У Держміграційній службі підтвердили звільнення голови ДМС Соколюка

Уряж розглянув заяву Соколюка на засіданні 29 вересня

Кабінет міністрів задовольнив заяву голови Державної міграційної служби Максима Соколюка про звільнення. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі відомства.

«Заяву про припинення держслужби за власним бажанням дійсно було написано, і уряд сьогодні задовольнив», – сказав представик ДМС.

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Він уточнив, що Соколюк написав заяву раніше, не повідомляючи інших деталей.

Раніше народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив про кілька кадрових рішень уряду, ухвалених на засіданні 29 вересня, в тому числі – звільнення голови ДМС Максима Соколюка, не наводячи деталей.

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