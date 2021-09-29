У Держміграційній службі підтвердили звільнення голови ДМС Соколюка

Кабінет міністрів задовольнив заяву голови Державної міграційної служби Максима Соколюка про звільнення. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі відомства.

«Заяву про припинення держслужби за власним бажанням дійсно було написано, і уряд сьогодні задовольнив», – сказав представик ДМС.

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Він уточнив, що Соколюк написав заяву раніше, не повідомляючи інших деталей.

Раніше народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив про кілька кадрових рішень уряду, ухвалених на засіданні 29 вересня, в тому числі – звільнення голови ДМС Максима Соколюка, не наводячи деталей.