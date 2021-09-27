Уряд призначив чотирьох в.о. членів правління «Нафтогазу» – Мінекономіки

Кабінет міністрів України 27 вересня призначив виконувачів обов’язків членів правління «Нафтогазу України», поставивши перед ними завдання забезпечити стабільну роботу компанії, нарощувати видобуток вітчизняного газу й організувати безперебійний опалювальний сезон, повідомляє Міністерство економіки.

За рішенням уряду також припинено повноваження членів правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи і Ярослава Теклюка.

Виконання обов’язків членів правління «Нафтогазу» покладено на:

директорку з управління персоналом і соціальної політики «Нафтогазу» Олену Бойченко;

радника голови правління «Нафтогазу України» Владислава Воловика;

радника голови правління НАКу з питань видобутку газу Маврікія Калугіна;

начальника казначейського департаменту «Нафтогазу» Романа Чумака.

У Мінекономіки також повідомили, що Кабмін «тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії, до формування нової незалежної наглядової ради».

«Уряд зацікавлений якнайшвидше обрати незалежних членів наглядової ради, відповідно до найкращих міжнародних практик. Безумовним пріоритетом для уряду є стабільна робота «Нафтогазу» як однієї з базових компаній, від якої залежить вся енергосистема України та проходження опалювального сезону», – йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки додали, що «Нафтогаз» продовжить виконувати свої зобов’язання з постачання газу побутовим споживачам і підприємствам теплокомуненерго за річними тарифами.

«Компанія працюватиме виключно у суспільних інтересах і забезпечить безперебійне проходження опалювального сезону за будь-яких умов», – заявили в уряді.

7 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив першому віцепрем’єр-міністру – міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс для відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року. Після цього новий склад наглядової ради повинен визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління і провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року.

28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього Юрія Вітренка. Рішення було ухвалене на основі звіту про діяльність компанії за минулий рік.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна», за яким, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. А та не висувала пропозицій замінити голову правління.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами». Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали заяви про відставку 30 квітня.

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2 травня уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів.

У світі висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України». Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Заяви з цього приводу оприлюднили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні.