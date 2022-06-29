Мера і сільського голову на Херсонщині звільнили з російського полону – АМУ

Двох голів громад Херсонської області звільнили з полону російських військових, повідомляє Асоціація міст України 29 червня.

Йдеться про мера міста Гола Пристань Олександра Бабича та голову Станіславської сільської громади Івана Самойленка. Їх звільнили 28 червня.

«Олександр Бабич був викрадений російськими окупантами 28 березня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації, та відмові співпрацювати. Івана Самойленка ворог полонив 24 червня під час виїзду разом з працівниками-комунальниками на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі», – повідомляє АМУ.

Читайте також: ГУР: 17 українців звільнені з полону

Ще чотири міських голови залишаються в полоні – Асоціація зазначає, що їхня доля невідома.

Окуповані території Херсонської і Запорізької областей є лідерами за кількістю викрадених російськими окупаційними силами людей, заявив 17 червня на засіданні Постійної ради ОБСЄ постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Росія тримає у в’язницях півтори тисячі цивільних українців, ще 1 200 000 громадян України були депортовані до Росії, в тому числі 240 тисяч дітей. Про це повідомила на брифінгу 20 червня віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, Росія визнає, що тримає в полоні тільки 120 цивільних українців.