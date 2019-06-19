ЦВК 19 червня зареєструвала списки 4 партій

Центральна виборча комісія 19 червня зареєструвала списки чотирьох партій.

«Сьогодні Комісія зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», – мовиться у повідомленні.

Зокрема ЦВК зареєструвала 217 кандидатів від «Радикальної партії», 59 – від партії «Всеукраїнське об’єднання «Факел», 175 – від «Голосу», 224 – від «Свободи».

Всього станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків п’яти політичних партій.

17 червня ЦВК зареєструвала 164 кандидати від «Громадянської позиції».

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.