Дослідники виявили зв’язок між надмірним використанням соцмереж і ожирінням у молоді

Молоді люди, які більш активно використовують соцмережі, більше схильні до ожиріння – такого висновку дійшли дослідники Університету Райс у Сполучених Штатах, повідомляє «Голос Америки».

За висновками дослідника когнітивної психології Річарда Лопеза, висока активність у соцмережах та надмірне користування ґаджетами загалом напряму пов’язані з ожирінням.

«Ми помітили доволі цікаву закономірність: серед дітей підвищилися випадки ожиріння, коли на заміну звичайним мобільним телефонам прийшли смартфони зі всіма новими додатками та технологіями», – розповідає він.

Науковці провели дослідження серед молодих людей віком від 18 до 23 років. Одне з питань, яке поставили групі піддослідних, стосувалося того, скільки часу вони проводять у своїх телефонах.

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Як зазначає Лопез, виявилося, що ті, в кого цей час довший, мають вищі показники індексу маси тіла та відсоток жирової тканини.

Відтак 72-м із 132-х учасників експерименту зробили сканування мозку, під час якого їм показували картинки, серед них – зображення жирних страв.

«Ми встановили, що в тих людей, які проводять більше часу в соцмережах, частини мозку, відповідальні за почуття голоду, були активніші, аніж частини, відповідальні за самоконтроль. Я не здивуюся, якщо тим людям, які проводять багато часу в соцмережах, важко справлятися і з іншими спокусами», – пояснює Лопез.

Такі висновки свідчать лише про наявність кореляції – за словами Лопеза, тепер науковці повинні з’ясувати, чи схильність до ожиріння штовхає людей проводити більше часу з електронними приладами, чи навпаки: в тих, хто багато користується ґаджетами, з часом розвивається захворювання.