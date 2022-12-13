Зеленський про ОАСК: ця історія завершилась, а реформи тривають

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що історія з Окружним адміністративним судом Києва завершилася, а реформи тривають.

«Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває – триває навіть під час такої війни», – заявив він у своєму відеозверненні.

Верховна Рада 13 грудня підтримала в цілому ліквідацію Окружного адміністративного суду. Зеленський вже підписав цей закон. Документ має набути чинності після його опублікування.

В ОАСК заявили, що це рішення Верховної Ради не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу. Представники ОАСК вважають, що їхню роботу намагаються «зупинити політично мотивованим рішенням».

Через рішення, які часто називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, Окружний адміністративний суд міста Києва є одним із найбільш скандальних українських судів.

За даними проєкту Радіо Свобода «Схеми», Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.

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Головне завдання ОАСК – вирішувати усі ключові питання у спорах з владою.

13 квітня 2021 року президент вніс до парламенту як «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК, але парламент його не ухвалював.