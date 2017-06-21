Єгипет повідомив про ліквідацію «надзвичайно небезпечних» бойовиків

Військові Єгипту повідомили, що ліквідували 12 «надзвичайно небезпечних» бойовиків під час повітряного бомбардування «твердині терористів» на півночі Синайського півострова, де активно діють бойовики-ісламісти.

За повідомленням військових, повітряний удар також знищив кілька автомашин. Цей удар, заявили військові, був націлений по зібранню представників місцевого відділку екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Коли був здійснений цей удар, не повідомили.

Ісламістський повстанський рух на пустельному, гористому й мало населеному Синайському півострові значно посилився після скинення президента-ісламіста Мухаммада Мурсі 2013 року.

Тамтешній відділок угруповання «Ісламська держава» (колишнє угруповання «Ансар Бейт аль-Макдіс») звинувачують в убивствах сотень єгипетських військових і працівників поліції, а також місцевих християн. Військові Єгипту щороку повідомляють про знищення сотень бойовиків у регіоні, але місцеве населення заявляє, що такі значні жертви включають і чимало цивільних мешканців регіону.