МЗС: понад 30 тисяч українців вже скористалися «безвізом»

Понад 30 тисяч громадян України вже скористалися безвізовим в’їздом до Європейського союзу, відколи 11 червня «безвіз» набув чинності, повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

За повідомленням, відмови у в’їзд також були, але вони «поодинокі й обґрунтовані». МЗС закликає українців уважно готувати необхідні документи для поїздок.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і , якщо попросять прикордонники – зокрема, довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.