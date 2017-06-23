Кабмін пропонує Раді скасувати спецпенсії для держслужбовців, прокурорів і депутатів

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати спеціальні пенсійні режими для державних службовців, науковців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, прокурорів, депутатів, журналістів.Про це йдеться в урядовому законопроекті №6614, зареєстрованому 22 червня.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, документом передбачається ліквідація спеціальних пенсійних режимів для цих категорій, при цьому пенсії, які були раніше, продовжують виплачуватися, а якщо під час перерахування з 1 жовтня пенсії на загальних умовах буде більше, буде здійснюватися автоматичне переведення.

У період роботи на спеціальних посадах ці пенсії будуть платитися за нормами, передбаченими загальними умовами (крім тих, що були призначені до 2011 року).

Також документ передбачає ліквідацію пенсій за вислугу років (крім артистів). У Мінсоцполітики заявляють, що залишається пільговий вихід на пенсію для матерів, які виховали 5 дітей та інвалідів з дитинства (у 50 років), військових – учасників бойових дій (55 років), ліліпутів та диспропорційних карликів, а також чорнобильців.

Цього тижня уряд направив на розгляд Верховної Ради доопрацьований проект законів про пенсійну реформу.