Зі Львова вивезли 270 тонн сміття з майже 12 тисяч – посадовець

Зі Львова вже вивезли 270 тонн сміття з майже 12 тисяч, які накопичилися в місті, повідомили в міській раді.

Як сказав у п’ятницю заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, із них 90 тонн вивезли в ті міста, з якими Львів мав і раніше співпрацю, а 180 тонн вивезено в міста, з якими ще не було укладених угод, повідомляє агентство УНІАН.

Посадовець також зазначив, що протягом дня було вивезено сміття лише з частини переповнених майданчиків міста. Сміття, яке накопичилось на території перевантажувальних станцій у Львові, ще не вивозили.

У п’ятницю у Львові розпочалося вивезення накопиченого сміття. Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що 6 тисяч 500 тонн відходів почнуть вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені в попередньо підписаному меморандумі, іі перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів.

Напередодні Кабінет міністрів затвердив план заходів для вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області.

Міський голова Львова Андрій Садовий також погодився на пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати обладміністрації повноваження на вивезення твердих побутових відходів із міста.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 людини, а одного рятувальника досі не знайшли. Судовим рішенням цей полігон був закритий, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи. Водночас за цей час місто перерозподілило ринок вивезення сміття, витіснивши маленькі фірми і віддавши цей бізнес шістьом компаніям. На сьогодні системно вивозять сміття лише дві фірми, а ще дві перевіряють правоохоронні органи, зокрема щодо відмивання грошей на смітті.