У Британії вже 60 будівель не пройшли тест на пожежну безпеку

Влада Великої Британії заявляє, що вже 60 будівель у 25 регіонах країни не пройшли тест на пожежну безпеку. Про це оголосили 25 червня, а за день до цього влада заявляла про 34 такі багатоповерхівки.

Міністр у справах регіонів Саджид Джавід заявив, що число будинків, зовнішнє оздоблення яких не пройде пожежних тестів, може значно зрости.

Газета Telegraph з посиланням на експертів повідомила, що через це урядові доведеться виділити понад 600 мільйонів фунтів (765 мільйонів доларів) на заміну оздоблення.

Термінові перевірки почали проводити після пожежі у Ґренфелл-тауері в Лондоні 14 червня, що призвела до щонайменше 79 смертей.

Влада заявила, що вогонь швидко поширився будівлею через панелі, які використовувалися для ізоляції й поліпшення зовнішнього вигляду будівлі.

24 червня місцева рада одного з районів на півночі міської агломерації Лондона вирішила евакуювати близько 800 помешкань у муніципальних висотних будинках із міркувань безпеки. Це було перше таке рішення, ухвалене після пожежі в будівлі Ґренфелл-тауер 14 червня. Тим часом занепокоєння щодо пожежної безпеки мають нині мешканці тисяч висотних житлових будинків по всій Британії.