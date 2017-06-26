Суд не задовольнив позов до голови Запорізької ОДА щодо е-декларації за 2015-ий

Запорізький окружний адміністративний суд не задовольнив позов депутата Верховної Ради України з фракції «Блок Петра Порошенка» Вадима Кривохатька до голови Запорізької обласної адміністрації Костянтина Бриля.

Кривохатько вимагав від суду визнати неподання Брилем електронної декларації за 2015 рік протиправними і зобов’язати подати документ. Позивач стверджував, що порушені його права на доступ до інформації як члена парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції.

Раніше у ході розгляду справи кілька разів оголошувалась перерва для отримання документів і роз’яснень від СБУ щодо займаної Брилем посади у лавах СБУ й особливостей процедури декларування для нього.

«З відповіді наданої Службою безпеки України випливає, що інформація про особовий склад СБУ без виключення, в тому числі стосовно посад, які займав голова обласної державної адміністрації Костянтин Іванович Бриль, інформація, що має включатися до Єдиного реєстру в обсязі, передбаченому статтею в обсязі статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції», становить державному таємницю. З огляду на це головою облдержадміністрації, який перебував саме на 31 жовтня 2016 року на дійсній військовій службі в органах Служби безпеки України, не було подано декларації, оскільки її подання мало здійснюватися в особливому порядку, який до теперішнього часу, на жаль, не розроблений», – повідомив під час суду захисник Костянтина Бриля.

18 травня Костянтин Бриль заявив, що подав у відставку з СБУ за власним бажанням, а 23 травня НАЗК оприлюднило його декларацію за 2016 рік.

За документами, переданими до суду, голову Запорізької ОДА Костянтина Бриля звільнили з лав «у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі».

Після оприлюднення Костянтином Брилем е-декларації розгляд судової справи не припинили.

Раніше голова Запорізької ОДА на запитання журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший» повідомив, що не оприлюднювати декларацію йому наказала Служба безпеки України, чинним офіцером якої він був.

У СБУ у відповідь на запит програми «Схеми» заявили, що декларація голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля відсутня на сайті НАЗК, оскільки він проходить військову службу у Службі безпеки України. У відомстві запевнили, що голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль подав декларацію вчасно.