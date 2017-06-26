Командувач військ коаліції прибув до Афганістану

Командувач військ коаліції в Афганістані, високопоставлений військовий чиновник США Джозеф Данфорт прибув до Кабула з неоголошеним візитом у час, коли Вашингтон розглядає можливість збільшити кількість своїх військових у цій країні.

Під час візиту Данфорт планує зустрітися з афганськими чиновниками, а також військовими США і міжнародної коаліції.

Офіційно міжнародна військова місія в Афганістані завершилася у грудні 2014 році. Але наразі тут залишається 8 тисяч 400 військових США.

Американські ЗМІ повідомляють, що міністр оборони США Джим Маттіс пропонує відправити до Афганістану ще 3-5 тисяч військовослужбовців для боротьби з угрупованням «Талібан».