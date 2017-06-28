Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
28 Червень 2017, Київ 15:23
Новини | Події

Жителі Дніпра створили фігуру, що символічно зображувала Конституцію України

У флешмобі взяло участь 100 добровольців, кажуть організатори

У Дніпрі у середу провели флешмоб до Дня Конституції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. На площі між облдержадміністрацією та облрадою сотня дніпрян вишикувались у фігуру, що зображувала обкладинку основного закону України.

У руках вони тримали сині та жовті «полотна», повітряні кульки та напис «Конституція України». Упродовж акції лунали українські пісні, учасники випустили в небо сині та жовті кульки.

Учасники акції створили полотно, яке зображувало обкладинку Конституції України
Учасники акції створили полотно, яке зображувало обкладинку Конституції України

Як зазначила співорганізатор акції, представниця громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Вероніка Комісар, учасників запрошували до флешмобу за допомогою соцмереж та смс-повідомлень.

«Сюди прийшли не за рознарядкою, а тільки ті, хто щиро підтримав нашу ініціативу. У акції взяли участь рівно 100 людей, вони повинні були символізувати основний закон України», – зауважила Вероніка Комісар.

Учасники акції також випускали у небо сині і жовті кульки
Учасники акції також випускали у небо сині і жовті кульки

​У середу з нагоди Дня Конституції України в Дніпрі також відбулись урочистості біля пам'ятника Тарасові Шевченку: представники влади й громадськості поклали квіти та взяли участь у концертній програмі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG