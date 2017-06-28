Жителі Дніпра створили фігуру, що символічно зображувала Конституцію України

У Дніпрі у середу провели флешмоб до Дня Конституції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. На площі між облдержадміністрацією та облрадою сотня дніпрян вишикувались у фігуру, що зображувала обкладинку основного закону України.

У руках вони тримали сині та жовті «полотна», повітряні кульки та напис «Конституція України». Упродовж акції лунали українські пісні, учасники випустили в небо сині та жовті кульки.

Як зазначила співорганізатор акції, представниця громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Вероніка Комісар, учасників запрошували до флешмобу за допомогою соцмереж та смс-повідомлень.

«Сюди прийшли не за рознарядкою, а тільки ті, хто щиро підтримав нашу ініціативу. У акції взяли участь рівно 100 людей, вони повинні були символізувати основний закон України», – зауважила Вероніка Комісар.

​У середу з нагоди Дня Конституції України в Дніпрі також відбулись урочистості біля пам'ятника Тарасові Шевченку: представники влади й громадськості поклали квіти та взяли участь у концертній програмі.