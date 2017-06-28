Рада Федерації схвалила закон про знесення будинків у Москві

Рада Федерації в середу схвалила закон, за яким влада Москви буде зносити будинки і розселяти звідти мешканців, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У будівлі, де відбулося засідання, проходила акція протесту, під час якої поліція затримала главу московського відділення партії «Яблуко» Сергія Мітрохіна. Перед цим він просив голову Ради Федерації Валентину Матвієнка не ухвалювати законопроект.

14 червня депутати Держдуми в остаточному читанні ухвалили закон, що регламентує знесення будинків в Москві. У нього були внесені поправки, які гарантуватимуть мешканцям можливість оскаржити рішення про розселення у суді. Мешканцям також надали право вибору між рівнозначним (по житлової площі) і рівноцінним (за ринковою вартістю) житлом у нових будинках. Крім цього, депутати ухвалили поправку, яка гарантує жителям комуналок у запланованих під знесення будинках окремі квартири при переселенні.

Влада Москви у рамках програми реновації має намір знести понад 4,5 тисяч будинків, зведених у 1950-х і 1960-х роках, у 85-ти районах міста, а жителів обіцяють переселити в новобудови.

Влада Москви каже, що будівлі занепали і застаріли, але багато жителів і активістів розглядають програму як привід для будівництва багатоповерхівок в деяких районах Москви.

Вартість програми оцінюється в 3 трильйони рублів. Дії мерії викликали невдоволення багатьох москвичів. У травні тричі виходили на мітинги з вимогою відхилити законопроект.