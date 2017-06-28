Голова Пентагону звинувачує Путіна у заподіянні міжнародної «шкоди»

Міністр оборони США Джим Маттіс звинувачує російського президента Володимира Путіна у заподіянні міжнародної «шкоди».

«Розчарованим людям потрібне натхнення. Таких людей сьогодні у Росії мільйони. Але шкода, завдана російським лідером за межами кордонів Росії, не поверне успіхів і надій», – заявив Маттіс 28 червня під час виступу з нагоди 70-річчя «Плану Маршала» з відбудови Європи після Другої світової війни.

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп обіцяв поліпшення відносин з Росією, але від часу вступу на посаду змінив риторику на більш традиційну для республіканців. Нині Трамп і його соратники заявляють про підтримку зусиль НАТО з протидії військовій могутності та агресії Росії в Європі, від країн Балтії до України та Грузії.

Конфлікт на сході України розпочався в 2014 році, наступного місяця після того, як Росія анексувала український півострів Крим. Ці дії Москви спричинили осуд і санкції з боку ЄС та США.