Армія Іраку заявляє, що захопила руїни головної мечеті Мосула

Іракські урядові війська заявляють, що захопили руїни головної мечеті «Ан-Нурі» в Мосулі, зруйнованої минулого тижня бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Генерал-лейтенант Абдул Вааб аль-Сааді заявив, що спецназ 29 червня взяв під контроль і навколишні вулиці, просуваючись через останній захоплений бойовиками район Мосула, Старе місто.

21 червня бойовики «Ісламської держави» підірвали мечеть із її мінаретом, збудовані понад 800 років тому.

Саме у цій мечеті три роки тому екстремістське угруповання «Ісламська держава» проголосила свій «халіфат».

Влада Іраку очікує, що в найближчі дні Мосул буде повернутий під її повний контроль. Сотні бойовиків заблоковані в декількох кварталах Старого міста.

За час військової операції проти бойовиків загинули тисячі жителів Мосула, місто залишили близько 900 тисяч людей – майже половина його населення.

Бойовики поки що контролюють значні території на захід і південь від Мосула.