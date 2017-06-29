Сайт Кабміну знову не працює

Сайт Кабінету міністрів України знову не працює.

Як заявив менеджер з інформації та ІТ Ради підприємців при Кабінеті міністрів Іван Бердецький,урядовий портал недоступний через другу вірусну атаку.

«Хакерська атака номер два. Знову все вирубано», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас підтвердження про кібератаку на сайт Кабміну з інших джерел немає.

27 червня повідомлялося про масштабну хакерську атаку на низку установ, зокрема і на Кабінет міністрів. У РНБО вважають, що масована кібератака не завдала великої шкоди об’єктам, які потрапили під неї.

Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.