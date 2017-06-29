Міністри НАТО обговорять збільшення оборонних витрат

Міністри оборони НАТО під час зустрічі 29 червня у Брюсселі обговорюватимуть збільшення оборонних витрат, кібербезпеку і направлення до Афганістану додаткових військ для допомоги урядовим силам у боротьбі з угрупованням «Талібан».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив перед зустріччю, що союзники погодили збільшення контингенту в Афганістані. Але, за його словами, про їхню участь у бойових діях не йдеться.

Наразі в Афганістані перебуває близько 13,5 тисяч військових НАТО, близько половини – зі США. Вони тут перебувають у рамках тренувальної місії «Рішуча підтримка».

Столтенберґ не назвав наскільки саме планують збільшити місію, але зазначив, що 15 членів НАТО вже погодилися направити до Афганістану додаткових військових.

Також міністри НАТО мають обговорити питання щодо кібербезпеки і збільшення оборонних витрат.

28 червня Єнс Столтенберґ повідомив, що європейські країни-члени НАТО і Канада вже цього року збільшать витрати на оборону на 4,3%.

На даний час лише США, Велика Британія, Греція, Польща й Естонія виконали поставлене раніше завдання – витрачати на оборону два відсотки ВВП. США покриває близько 70% витрат альянсу.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав європейських союзників збільшити свій внесок в бюджет НАТО, попереджаючи, що в іншому випадку вони не зможуть розраховувати на допомогу Вашингтона в їхньому захисті. Столтенберґ підтримав позицію Трампа, підкресливши, що в сучасних умовах НАТО стикається з новими викликами.