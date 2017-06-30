У Пакистані припинили протест після обіцянок щодо посилення безпеки

У Пакистані 30 червня припинилися протести, які у місті Парачинар тривали упродовж тижня. Це відбулося після того, як командувач армії Джавед Баджва пообіцяв демонстрантам посилити заходи безпеки.

Десятки тисяч протестувальників, переважна більшість яких з шиїтської меншини, упродовж тижня проводили сидячий протест після того, як у результаті вибухів на базарі загинули 75 людей.

Цього тижня, коли поліція намагалася розігнати протест, загинули щонайменше 3 демонстрантів. Тож протестувальники також вимагали звільнити з роботи причетних до розстрілу.

Сунітське угруповання «Лашкар-е-Джганґві» взяло на себе відповідальність за вибухи на переповненому ринку північно-західного міста Парачинар, яке є центром адміністративного агентства Куррам. Тут нерідко стається насильство поміж шиїтами й сунітами.