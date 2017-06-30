Путін і Меркель обговорили телефоном саміт G20 – Кремль

У Кремлі повідомляють про телефонну розмову президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Анґели Меркель, під час якої сторони обговорили саміт «Групи двадцяти» (G20).

За інформацією російської сторони, Путін і Меркель обговорили Паризьку кліматичну угоду і «кілька питань щодо двосторонньої співпраці».

У Кремлі зазначають, що розмову ініціювала німецька сторона.

Ця розмова відбулася наступного дня після того, як у Білому домі підтвердили, що на полях саміту таки відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.

Саміт G20 проходитиме 7-8 червня у Гамбурзі.