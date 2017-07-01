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01 Липень 2017, Київ 20:25
Новини | Міжнародні

Росія: Путін підписав закон про знесення будинків у Москві

Знесення будинків у Москві, 20 червня 2017 року

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про реновацію у Москві. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

У середу документ, згідно з яким влада Москви буде зносити будинки і розселяти мешканців, схвалили у Раді Федерації. 14 червня в остаточному читанні закон ухвалили депутати Держдуми Росії.

Влада Москви у рамках програми реновації планує знести понад 4,5 тисячі будинків у 85 районах міста, а жителів обіцяють переселити у новобудови.

Раніше вартість реновації оцінювалася у три трильйони рублів. Дії мерії спричинили невдоволення багатьох москвичів. У місті неодноразово проводилися акції протесту.

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