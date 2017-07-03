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03 Липень 2017, Київ 22:07
Новини | Події

Прокуратура: суд засудив до 6 років тюрми депутата Макарівської райради за вчинення ДТП

Прокуратура Києва заявляє, що Святошинський районний суд засудив до шести років позбавлення волі депутата Макарівської райради (Київщина) Матвія Євсеєнка за вчинення ДТП на Кільцевій дорозі у Києві минулого року.

Як повідомляє прес-служба відомства, суд визнав обвинуваченого винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і засудив до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом строком на 3 роки.

На даний час обвинувачений перебуває у СІЗО до вступу вироку у законну силу.

Суд встановив, що депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, виїхав на зустрічну смугу і спричинив зіткнення з автомобілем «Волга». Внаслідок ДТП, двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер. Експертиза виявила у крові депутата 1,85 проміле алкоголю.

На момент ДТП Матвій Євсеєнко був членом партії ВО «Батьківщина». згодом у політичній силі повідомили, що Матвій Євсеєнко виключений із партії і з фракції ВО «Батьківщина» в Макарівській райраді.

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