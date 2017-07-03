Кремль знову попередив США через дипмаєтки: «терпіння не нескінченне»

У Кремлі знову попередили США про потребу «звільнити російську сторону від необхідності вдаватися до заходів у відповідь» у зв’язку з закриттям наприкінці минулого року двох російських дипломатичних об’єктів у США у відповідь на втручання Москви в американські вибори.

«Терпіння російській стороні не бракує, але воно не нескінченне», – заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Як сказав він на брифінгу, Росія «виявила надзвичайну гнучкість і дипломатичний підхід», але «і в дипломатичній практиці, і взагалі у всіх міжнародних справах принципу взаємності ніхто не скасовував».

Тому, додав помічник президента Росії, коментуючи очікувану зустріч Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі 7–8 липня, якщо питання з дипломатичною власністю у США не буде врегульоване, Росія «не може не відповісти».

Попередніми днями в Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що вже готують заходи у відповідь на ті дії Вашингтона.

У самому кінці грудня 2016 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами, серед іншого, наказала закрити два російські дипломатичні об’єкти у США, що офіційно були будинками відпочинку дипломатів, працівників посольства Росії і членів їхніх родин. Тоді ж персонами нон-ґрата були оголошені 35 працівників посольства Росії у Вашингтоні і генерального консульства в Сан-Франциско. Причиною стали спільні висновки всіх спецслужб США, що Росія втрутилася у президентські вибори того року (Москва заперечує свою причетність). За деякими повідомленнями, закриті об’єкти могли також використовуватися працівниками російських спецслужб для радіотехнічної розвідки. Путін тоді, при кінці президентського терміну Обами, відмовився вживати заходів у відповідь, очікуючи на швидке поліпшення відносин за президентства Трампа, якого підтримувала Москва, – але цього так і не сталося. Адміністрація Трампа наразі продовжує попередню політику Вашингтона щодо Москви, незважаючи на заяви президента США про сподівання на кращі відносини з Росією.