АП: Меркель обіцяє не вирішувати «долю України» без Києва на зустрічі з Путіним

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком запевнила, що на найближчій зустрічі лідерів Німеччини й Франції з президентом Росії долю України «без України» не вирішуватимуть, повідомляє прес-служба президента України.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі й скоординували позицію щодо реалізації Мінських домовленостей у контексті підготовки до саміту «Групи 20» в Гамбурзі і, зокрема, зустрічі лідерів Німеччини й Франції з Президентом Росії. Анґела Меркель запевнила Петра Порошенка, що під час зустрічі нічого щодо долі України без України вирішуватися не буде», – йдеться в повідомленні прес-служби президента України з посиланням на розмову 5 липня.

За повідомленням, лідери України й Німеччини наголосили на пріоритетності виконання ключових безпекових вимог Мінських домовленостей і висловили занепокоєння через постійне порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню й загрози безпеці спостерігачів ОБСЄ.

Петро Порошенко наголосив на важливості звільнення українських заручників, які перебувають як у полоні бойовиків, так і на території Росії.

В офісі канцлера Німеччини розмову не коментували.

7-8 липня в німецькому Гамбурзі відбуватиметься саміт «Групи 20». Речник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що в кулуарах цього саміту запланована зустріч керівників Німеччини, Франції і Росії на тему врегулювання на сході України.