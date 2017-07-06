Комітет Ради дозволив на засіданні щодо Полякова показати відео слідства у «бурштиновій справі»

Комітет Верховної Ради з питань регламенту дозволив генеральному прокурору Юрію Луценку у ході представлення подання про зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова використовувати відеоматеріали слідства у так званій «бурштиновій справі».

За словами Луценка, це відео показує «неприглядні сторони діяльності депутата».

Перед цим на засіданні виникла дискусія щодо доцільності оприлюднення цього відео. Перший заступник голови комітету Павло Пинзеник порушив питання про доцільність оприлюднення на засіданні комітету з відеозаписами, де є сторонні особи, за їхньої відсутності на комітеті. У відповідь на це Луценко заявив, що оприлюднення відеозаписів розмов є законним.

Сьогодні регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканності із народного депутата з фракції «Народний фронт» Максима Полякова.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо Максима Полякова. За даними генпрокурора, в діях депутата «вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 доларів».

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів з фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Щодо Борислава Розенблата також було внесене подання про зняттядепутатської недоторканності, проте його ще не розглядали.

Цього тижня, а також 10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.