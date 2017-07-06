«Укрзалізниця» сподівається на об’єктивність у розслідуванні щодо договору оренди землі

Компанія «Укрзалізниця» заявляє про намір сприяти в проведенні слідчих дій у рамках кримінального провадження стосовно договору оренди землі в селищі Пісківка сподівається на об’єктивність розслідування.

Як повідомила прес-служба компанії, наразі слідчі прокуратури Києва і представники СБУ проводять обшуки в адміністративній будівлі та низці структурних підрозділів товариства, їм надали доступ до приміщень і документів.

В «Укрзалізниці» зазначають, що обшуки проводяться відповідно до постанови Дніпровського райсуду Києва, керівників кількох департаментів підозрюють у змові щодо договору оренди земельної ділянки в селищі Пісківка.

«Укрзалізниця» сподівається на об’єктивність розслідування кримінального провадження і звертає увагу на те, що підозрюваний у змові заступник начальника юридичного департаменту «Укрзалізниці» призначений на цю посаду лише 1 червня 2017 року, до цього взагалі не працював у сфері залізничного транспорту.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання двох посадових осіб «Укрзалізниці» за «вимагання хабара в 150 тисяч доларів», проводяться обшуки.