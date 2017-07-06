Двоє чиновників «Укрзалізниці» затримані за вимагання – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання двох посадових осіб «Укрзалізниці».

«За вимагання хабара в 150 тисяч доларів затримано начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів А. Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту О. Ященка. Йдуть обшуки», – написав генпрокурор у Facebook.

Генеральна прокуратура України вже проводить досудове розслідування за іншим фактом зловживання службовим становищем посадовцями компанії «Укрзалізниця». Як повідомила 20 червня прес-служба СБУ, за оперативного супроводження якої проводиться розслідування, посадовці «Укрзалізниці», діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів і експедиторських компаній, «безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх».

У компанії це повідомлення силовиків наразі не коментували.

У середині червня співробітники Генпрокуратури провели обшуки в «Укрзалізниці». Ці слідчі дії провели в рамках справи про розтрату матеріальних цінностей та коштів компанії одним із керівників департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалізниця». Після цього в «Укрзалізниці» заявили про намір сприяти проведенню слідчих дій правоохоронцями.